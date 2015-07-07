Нафту ОПЕК в понеділок подешевшала більш ніж на 2 долари

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 6 липня, знизилася на 3,94% – до 55,76 долара за барель з 58,05 долара в попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

У червні середня ціна «кошика» становила 60,25 доларів за барель, в травні - 62,33 дол., у квітні - 58 дол., у березні - 52,47 дол., у лютому – 54,89 дол., у січні – 43,6 дол.

У 2014 році середня ціна «кошика» становила 96,23 долара за барель, в 2013 році – 105,57 дол., у 2012 році – 109,74 дол., в 2011 році – 107,46 дол., у 2010 році – 77,45 дол. за барель.

Рекорд ціни «кошика» був встановлений 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує ряд країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.