Яценюк анонсував запуск нової моделі ринку електроенергії

11:57, 07 липня 2015
Енергетика
2177

Також прем'єр доручив Міненерговугілля у вересні надати звіт про готовність енергосистеми України до наступного опалювального сезону

Яценюк предлагает в сентябре-октябре запустить новую модель рынка электроэнергии / Фото УНИАН

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує у вересні-жовтні запустити у тестовому режимі нову модель ринку електроенергії, яка передбачає перехід на прямі контракти споживачів і виробників електроенергії, а також вводить біржову торгівлю електроенергією.

"Пропоную запустити (нову модель ринку електроенергії - УНІАН) у вересні-жовтні у тестовому режимі", - сказав він під час колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Також прем'єр доручив Міненерговугілля у вересні надати звіт про готовність енергосистеми України до наступного опалювального сезону.

"У вересні відрапортуєте про готовність системи у цілому", - сказав Яценюк.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter