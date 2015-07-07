Яценюк анонсував запуск нової моделі ринку електроенергії

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує у вересні-жовтні запустити у тестовому режимі нову модель ринку електроенергії, яка передбачає перехід на прямі контракти споживачів і виробників електроенергії, а також вводить біржову торгівлю електроенергією.

"Пропоную запустити (нову модель ринку електроенергії - УНІАН) у вересні-жовтні у тестовому режимі", - сказав він під час колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Також прем'єр доручив Міненерговугілля у вересні надати звіт про готовність енергосистеми України до наступного опалювального сезону.

"У вересні відрапортуєте про готовність системи у цілому", - сказав Яценюк.