Яценюк анонсував запуск нової моделі ринку електроенергії
11:57, 07 липня 2015Енергетика
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Також прем'єр доручив Міненерговугілля у вересні надати звіт про готовність енергосистеми України до наступного опалювального сезону
Яценюк пропонує у вересні-жовтні запустити нову модель ринку електроенергії / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує у вересні-жовтні запустити у тестовому режимі нову модель ринку електроенергії, яка передбачає перехід на прямі контракти споживачів і виробників електроенергії, а також вводить біржову торгівлю електроенергією.
"Пропоную запустити (нову модель ринку електроенергії - УНІАН) у вересні-жовтні у тестовому режимі", - сказав він під час колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Також прем'єр доручив Міненерговугілля у вересні надати звіт про готовність енергосистеми України до наступного опалювального сезону.
"У вересні відрапортуєте про готовність системи у цілому", - сказав Яценюк.
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