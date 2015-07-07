Яценюк: поставки вугілля з Росії нестабільні, потрібно домовлятися з ПАР

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості негайно почати укладання контрактів на імпорт дефіцитного антрацитового вугілля, поставки якого в необхідних обсягах можливі з Росії, ПАР та окупованих територій Донбасу.

"Ви вже зараз повинні контрактувати човни (з ПАР - УНІАН). Щоб у вас не було як минулого року - говорили, що висока ціна, а потім всі побігли швидко купувати це саме південноафриканське вугілля", - сказав він.

За словами прем'єра, поставки з Росії є нестабільними, що змушує Україну активізувати диверсифікацію закупівель.

«Розуміючи, хто такі росіяни - вони в найбільш незручний момент для нас перекриють поставки вугілля, щоб у вас навіть не було сумнівів, як вони вже перекрили постачання газу», - зазначив Яценюк.

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За даними заступника міністра енергетики Ігоря Мартиненкова, вартість вугілля з ПАР з доставкою в Україну варіюється від 78 до 82 дол. за тонну, з РФ - 56-57 дол. за тонну.