Україна не буде оплачувати постачання російської електроенергії на окупований Донбас - Демчишин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина в ході засідання колегії Міненерго за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

"Проведені досить успішні переговори з росіянами, нам вдалося виключити 4 лінії, які йшли в зону неконтрольовану з російської сторони, і вони щомісяця постачали електроенергію на 300 млн грн. Ці кошти зараз також не оплачуються. Таким чином, нам вдалося збільшити рівень розрахунків з 85%, що було актуальним протягом першого кварталу, вже сьогодні, до 100%, і очікуємо, що до кінця року цей рівень нам вдасться зберегти", - сказав Демчишин.

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Він зазначив, що після прийняття постанови №263 ринок неконтрольованої території Донбасу переформатований.

"Оплачуємо тільки різницю перетоку, а не як до цього поставляємо електроенергію на 800-900 млн грн", - додав Демчишин.