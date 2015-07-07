Яценюк обіцяє вже завтра вирішити питання денонсації угоди з Росією про добудову Хмельницької АЕС

Кабінет міністрів України має намір 8 липня за невідкладною процедурою прийняти рішення про денонсацію угоди з РФ про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За словами прем'єра, Міністерство закордонних справ протягом кількох місяців не погоджує рішення про денонсацію угоди з РФ.

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"Володимире Васильовичу (Демчишин - УНІАН), прошу вас завтра (винести це питання - УНІАН) на рішення уряду. Є узгодження, немає узгодження - публічно розберемося, чому півтора місяця не приймається рішення з невідкладної процедурою", - сказав Яценюк.