Євросоюз із 1 грудня зможе значно збільшити постачання газу до України через Словаччину

Оператори газотранспортних систем України і Словаччини знайшли технічне рішення з розширення словацького газового коридору в Україну з 1 грудня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив голова "Укртрансгазу" Ігор Прокопів.

«Ми знайшли з ними рішення на 1 грудня. Ми очікуємо понад 50 млн кубометрів на добу (збільшення потужності словацького газового коридору в Україну - УНІАН)», - сказав Прокопів.

За словами голови «Укртрансгазу», з 1 грудня технічні можливості імпорту природного газу з ЄС в Україну через територію Словаччини можуть зрости до 57 млн кубометрів на добу з 40 млн кубометрів на сьогоднішній день.

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Також Прокопів зазначив, що для збільшення пропускної здатності словацького напрямку оператор ГТС Словаччини повинен провести відповідні роботи на своїй стороні.

«Роботи мають бути проведені на словацькій стороні. Роботи нескладні», - додав Прокопів.