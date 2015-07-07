Україна наполягає на підписанні тристороннього протоколу щодо газу з ЄС і Росією

Україна гарантує постачання газу в Європейський Союз і наполягає на укладенні тристороннього протоколу з ЄС і Росією, який буде регламентувати умови поставок.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте такожРосія збільшила транзит газу через Україну до Євросоюзу майже на 20%

"У нас спільна позиція з Європейським Союзом, підписання тристороннього протоколу, підписання доповнення до договору в тому самому форматі, в якому це було підписано в минулому році... Ми гарантуємо транзит газу, ми гарантуємо енергетичну безпеку, і для того, щоб ці гарантії працювали, нам необхідний тристоронній протокол", - сказав Яценюк.

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що спільна позиція України і ЄС полягає у формуванні виправданої ціни на російський газ.

«Ми не будемо дотувати «Газпром» і не дамо можливості використовувати його монопольне становище», – підкреслив глава уряду.

За словами Яценюка, Україна і ЄС мають намір довести до логічного завершення розслідування монопольного становища «Газпрому» на відповідних ринках.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України та Росії за участю віце-президента ЄК із питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну на газ, а також питання транзиту й обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.

Із 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.

За словами голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, розслідування діяльності російського газового монополіста - компанії «Газпром» – стане стратегічним завданням відомства разом із комплексним дослідженням ринку енергетики.