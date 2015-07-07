Демчишин розраховує, що АЕС допоможуть Україні "безпечно" пережити зиму

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин розраховує на вироблення атомними електростанціями України додаткових 2 млрд кВт/год електроенергії для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Про це він заявив на колегії в Міненерговугілля 7 липня у Києві за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

«Зиму пройшли в основному за рахунок потужностей «Енергоатому». На даний момент намагаємося оптимізувати програму ремонтом. Сподіваємося, що протягом найближчого часу нам вдасться додатково до балансу виробництва електроенергії додати 2 млрд кВт/год. Це дасть можливість більш безпечно пройти наступний опалювальний сезон», - сказав Демчишин.

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За словами міністра, на сьогодні частка атомних станцій у загальному балансі виробництва електроенергії в Україні сягає понад 50%.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків України посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.