Порошенко назвав нежиттєздатними будь-які газові проекти в обхід України

Президент України Петро Порошенко наголошує, що будь-які газові проекти в обхід України або Болгарії є нежиттєздатними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з президентом Республіки Болгарія Росеном Плевнелієвим зустрічі з журналістами.

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"Можу запевнити вас, що будь-які проекти, які передбачають обхід України або Болгарії, є нежиттєздатні, не мають ні економічного сенсу, ні будь-якого іншого... (Такі проекти) роблять в Європі газ більш дорогим, а значить цю ціну неконкурентною, а значить знижують конкуренцію і конкурентоздатність європейської продукції. Ми ніколи на це не підемо", - наголосив Порошенко.