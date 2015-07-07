Яценюк пропонує провести засідання РНБО з підготовки до нового опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості висунув перед відомством вимогу скласти енергетичний баланс країни та ініціював засідання Ради національної безпеки і оборони з підготовки до опалювального сезону.

«Необхідно, щоб у нас був, нарешті, (енергетичний - УНІАН) баланс. Ми можемо народити цей баланс? Я вже третій місяць говорю», - сказав він.

Крім того, прем'єр-міністр запропонував провести засідання РНБО з питання забезпечення енергетичної безпеки у період опалювального сезону.

«Запропоную президенту провести окреме засідання РНБО», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН,«Нафтогаз України» заявив, що з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня сплив термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу в Україну не були узгоджені 30 червня під час тристоронніх переговорів у Відні.

30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участі віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, в тому числі ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.