Співпраця з Westinghouse допоможе Україні в переговорах з РФ про зниження ціни на ядерне паливо

Впровадження нової модифікації ядерного палива американської компанії Westinghouse дає можливість Україні вести переговори з «Росатомом» про зниження ціни на російське ядерне паливо.

Про це на колегії в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявив голова міністерства Володимир Демчишин.

«Підписано договір із Westinghouse. Я думаю, що це суттєвою мірою впродовж наступних двох років дозволить нам займати більш активну позицію в переговорах із «Росатомом» щодо вартості їхнього палива, щодо поставок їхнього палива», - сказав він.

Також міністр повідомив, що Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), будівництво якого в Чорнобилі планується завершити до кінця 2020 року, дозволить Україні заощадити близько 200 млн дол. на рік, не відправляючи відпрацьоване на АЕС паливо на зберігання до Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна в Брюсселі підписала контракт із американсько-японською компанією Westinghouse про збільшення поставок ядерного палива на АЕС.

Співробітництво ДП НАЕК «Енергоатом» із Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США та Україною від 2000 року щодо кваліфікації ядерного палива для України й продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте з низки причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури та економічної кризи 2008 року, проект було фактично заморожено.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.