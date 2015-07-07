Яценюк вимагає провести незалежний аудит діяльності "Енергоатому"

16:53, 07 липня 2015
Енергетика
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Прем'єр наголосив, що «Енергоатом» має стати основою енергетичної безпеки країни.

Премьер хочет провести проверку

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає провести незалежний аудит діяльності Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

Як повідомляє офіційний урядовий портал, про це він заявив на сьогоднішньому засіданні колегії Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За словами Яценюка, необхідно дати всі публічні відповіді щодо діяльності компанії «Енергоатом». «Наймайте аудиторів, приватні компанії з розслідувань. Я вимагаю прозорості в енергетичному секторі. Якщо є корупція, якщо будуть факти, доведені незалежними аудиторами – це прямий шлях до відповідальності», - наголосив він.

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Прем'єр вважає, що ситуація, яка склалася навколо «Енергоатому», показує, що відбувається боротьба «за потоки». «Більше того, я бачу російські вуха в боротьбі за «Енергоатом», - зазначив він, нагадавши, що прийнято рішення про диверсифікацію придбання ядерного палива і підписано реальний контракт із компанією Westinghouse про істотне розширення співпраці.

«Вважаю, що компанія "Енергоатом" узагалі повинна стати основою енергетичної безпеки країни. І саме тому ми з вами вже рік говоримо про необхідність добудови блоків», - сказав Яценюк.

«Це один з найдорожчих активів української енергетичної системи. Тому мої вимоги: прозорість, виконання контракту з Westinghouse, диверсифікація джерел енергопостачання та добудова енергоблоків», - додав він.

Голова уряду висловив здивування з того, що Міністерство закордонних справ України «на півтора місяці загальмувало рішення уряду про денонсацію угоди з Російською Федерацією, за яким Росія фактично хотіла монопольно захопити кілька енергетичних блоків».

Він звернувся до президента «Енергоатому» Юрія Недашковського невідкладно винести це питання на розгляд уряду. 

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