Україна та ЄС можуть домовитися про закупівлю газу для всієї Європи на українсько-російському кордоні

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна та Європейський Союз можуть домовитися про закупівлю газу для всієї Європи на українсько-російському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Республіки Болгарія Росеном Плевнелієвим.

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Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в довгострокових (угодах), на ринкових принципах і на ринкових цінах, що повинно забезпечувати енергетичну безпеку Європейського Союзу.

"Я не виключаю, що якщо цього не буде, і ми домовимося з Європейським Союзом, то тоді будемо купувати газ для всієї Європи на україно-російському кордоні, і це дозволить позбавити будь-кого монополізму", - вважає Порошенко.

Президент висловив впевненість, що "й транзит через Україну і транзитна угода між НАК "Нафтогаз" і "Газпромом", або між Україною і Росією після 2019 року буде продовжено, бо альтернативи цьому ні економічної, ні будь-якої іншої розумної не існує".