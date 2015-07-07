"Енергоатом" подав заявку на продовження терміну експлуатації другого блоку Запорізької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" подала заявку та комплект документів на продовження терміну експлуатації другого енергоблоку Запорізької АЕС, йдеться у повідомленні станції.

Згідно з повідомленням, у комплекті документів, зокрема, надано звіт із періодичної переоцінки безпеки енергоблоків №1, 2 Запорізької АЕС, комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2, а також 19 документів.

При цьому прес-служба станції нагадує, що термін експлуатації другого блоку закінчується 19 лютого 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

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У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року вклад Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2% до 22%.