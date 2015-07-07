"Енергоатом" подав заявку на продовження терміну експлуатації другого блоку Запорізької АЕС
Термін експлуатації енергоблоку закінчується 19 лютого 2016 року.
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" подала заявку та комплект документів на продовження терміну експлуатації другого енергоблоку Запорізької АЕС, йдеться у повідомленні станції.
Згідно з повідомленням, у комплекті документів, зокрема, надано звіт із періодичної переоцінки безпеки енергоблоків №1, 2 Запорізької АЕС, комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2, а також 19 документів.
При цьому прес-служба станції нагадує, що термін експлуатації другого блоку закінчується 19 лютого 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.
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У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.
Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року вклад Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2% до 22%.