Україна хоче ліквідувати посередництво Газпрому в реверсі газу з Угорщини

Оператор газотранспортної системи України - держкомпанія «Укртрансгаз» подала російському «Газпрому» заявку на отримання шиппер-кодів (shipper code pairs) для тестування роботи газового інтерконнектора з Угорщиною щодо нової угоди, яка дозволяє здійснювати так званий віртуальний реверс газу і ліквідувати посередництво «Газпрому».

Про це журналістам повідомив президент «Укртрансгазу» Ігор Прокопів.

«Сьогодні, 7 числа (подана заявка - УНІАН). Ми вирішили тестуватися, тому будемо завтра-післязавтра розуміти. Протягом доби (має бути відповідь «Газпрому» - УНІАН). Якщо ми даємо заявку, то маємо отримати відповідь, дають або не дають», - сказав він журналістам у Києві у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2015 року Україна та Угорщина підписали договір про газовий інтерконнектор, який ліквідовує потребу у будівництві фізичних потужностей з поставок газу між країнами.

Для початку роботи за новою угодою «Укртрансгазу» необхідні шиппер-коди, які надають інформацію про потоки газу, їх напрямки, обсяги, час, замовників, одержувачів тощо.

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На сьогодні «Укртрансгаз» не може повноцінно співпрацювати з операторами суміжних ГТС країн - членів Євросоюзу через поточну схему їх взаємодії з «Газпромом». Ця схема утворилася в радянський час і не відповідає сучасному законодавству Енергетичного співтовариства, членом якого є Україна.

«Газпром» не надає українській стороні шиппер-коди або інформацію про окремі партії газу, який він транспортує по території України. На газовимірювальних станціях на західному кордоні України весь обсяг газу передається компанії Gazprom Export - дочірньому підприємству «Газпрому». Після цього «Газпром» передає газ сусіднім з Україною операторам ГТС, розкриваючи їм шиппер-коди.