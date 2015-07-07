Дотації Нафтогазу можуть знизити в 5 разів - до $2 мільярдів

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості заявив про очікуване зниження в 2015 році прямих дотацій з державного бюджету національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» в 5 разів - до 2 млрд дол.

«Минулого року ми направили на дотації «Нафтогазу» 10 млрд дол., а цього року ми очікуємо зниження дотацій у 5 разів - до 2 млрд дол. на підтримку «Нафтогазу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів раніше розраховував на триразове зниження в 2015 році дотацій НАК «Нафтогаз України», до 32 млрд грн, якщо буде підвищено ціни на газ для населення до ринкового рівня.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу на місяць. У період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

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Крім того, з 1 квітня було підвищено й тариф на теплопостачання для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП із 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.