Ціни на нафту вперше з квітня впали нижче за $56

На мінімумі ціна знизилася до $55,1, що на $2,06, або на 3,6%, нижче рівня закриття попередніх торгів і є найнижчим показником з 2 квітня 2015 року, повідомляє РБК.

Аналітики кажуть, що ціни на нафту падають у зв'язку з очікуваннями швидкого зняття санкцій з Ірану і повернення на світовий ринок іранської нафти. Нагадаємо, що за підсумками вчорашніх торгів на ICE ціна на нафту вже впала більш ніж на 6%.

Читайте такожЦіни на нафту після грецького референдуму впали нижче $60"Ціни на нафту вчора показали найрізкіше за останні п'ять місяців зниження. Зниження цін на нафту в останні дні було викликано очікуваннями того, що на поточному тижні буде досягнуто згоди щодо Ірану. Велика ймовірність, що іранська нафта досягне і без того переповненого ринку. Беручи це до уваги, ми зберігаємо за собою право знизити наші прогнози цін на нафту", - наголошується в звіті Commerzbank.

Раніше аналітик Промсвязьбанка Катерина Крилова заявляла, що зі скасуванням санкцій на ринок до кінця року може вийти близько 300 тис. бар. іранської нафти на добу, що збільшить надлишок пропозиції.

"Ми очікуємо, що при поточному розкладі нафту найближчим часом може продовжити зниження до рівня $55 за барель", - зазначає Крилова.

До 17:45 мск барель Brent на ICE коштував $55,12, що на 3,56% нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

Падіння світових цін на нафту призвело до різкого зниження курсу російського рубля. Так, ЦБ РФ сьогодні вперше з початку квітня 2015 року встановив офіційний курс долара вище позначки 57 крб. Офіційний курс євро виріс у вівторок на 61,95% і вперше з початку червня піднявся вище позначки 63 руб. - до 63,0441 руб.

"Російська валюта продовжить перебувати в повній залежності від цін на нафту. У разі зниження Brent до $55 за барель цілком очікуємо зростання пари долар/рубль до 57,2–58", - повідомив Артем Гітес, трейдер банку «Глобекс».