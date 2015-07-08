На ринку нафти знову обвал цін на тлі ситуації в Греції та Китаї

На світових торгах в середу, 8 липня, ціни на нафту знижуються через боргову кризу в Греції і падіння фондового ринку Китаю, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,39, до $56,46 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,32, до $52,01. З початку тижня Brent подешевшала більш ніж на 6%, а WTI - більш ніж на 8%.

Читайте такожBloomberg: від повернення Ірану на нафтовий ринок найбільше постраждає Росія"Проблеми Китаю і Греції можуть загрожувати зростанню споживання", - йдеться в звіті банку Morgan Stanley.

Фондові ринки Китаю продовжили зниження у вівторок, незважаючи на безпрецедентні заходи уряду для запобігання подальшого спаду, а понад 500 компаній призупинили торги акціями. З червня китайський індекс CSI300 втратив близько 30%.

Банк HSBC у середу знизив прогноз економічного зростання в Азії, крім Японії, в цьому році до 6,3% з 6,5%.

Кредитори Греції дали країні час до кінця тижня, щоб запропонувати економічні реформи в обмін на нові кредити, без яких Греція може вийти з єврозони.