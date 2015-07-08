У Туркменістані "Газпром" оголосили неплатоспроможним

У Туркменістані повідомили, що в російської енергетичної компанії "Газпром" відсутні гроші для сплати за контрактами "купівлі-продажу" природного газу.

Про те, що з початку 2015 року російська компанія не виплачує своїх боргів перед Державним концерном "Туркменгаз", повідомляє ТСН.uа з посиланням на урядовий портал Туркменістану Oilgas.gov.tm.

"У зв'язку зі світовою економічною кризою "Газпром" став неплатоспроможним партнером", - йдеться у повідомленні.

"Російська компанія ВАТ "Газпром" стала неплатоспроможною за своїми контрактами купівлі-продажу природного газу, у зв'язку з світовою економічною кризою, що триває, і введеними західними країнами економічними санкціями проти Росії", - пояснили на порталі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів з Росією за посередництва Єврокомісії, 1 липня призупинила імпорт російського газу, а також значно скоротила його покупку в ЄС.