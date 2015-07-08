Госпсуд Києва не визнав власністю "Надра України" частки в Сахалінському родовищі

Господарський суд Києва відмовив Національній акціонерній компанії «Надра України» у визнанні права власності на частки у спільній діяльності на Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які раніше були незаконно відчужені компанією «Голден Деррік», пов'язаною з екс-міністром Едуардом Ставицьким, який перебуває в розшуку, повідомляє прес-служба держкомпанії.

Згідно з повідомленням, 22 червня та 2 липня господарський Суд Києва виніс рішення, яким відмовив у задоволенні двох позовних заяв про визнання права власності на частки у спільній діяльності на Сахалінському родовищі. Відповідні позовні заяви були подані заступником прокурора Києва в інтересах «Надра України» до «Голден Деррік» та інших учасників договорів про спільну діяльність.

«Дані рішення були фактично прийняті на користь «Голден Деррік» і вони порушують інтереси НАК «Надра України», оскільки блокують подальшу участь компанії у спільній діяльності на Сахалінському родовищі», - відзначають в держкомпанії.

При цьому прес-служба нагадує, що в результаті відчуження колишніми посадовими особами «Надра України» на користь «Голден Деррік» часток у спільній діяльності зазначеного родовища держава в особі «Надра України» втратила контроль за видобутком газу на родовищі та можливість одержання прибутку. У зв'язку з цим 10 листопада 2014 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру у вчиненні кримінального злочину колишніми керівниками «Надра України» у вигляді зловживання владою або службовим становищем при підписанні в 2012-2013 роках договорів купівлі-продажу часток у спільній діяльності на родовищі.

Наприкінці 2014 року «Надра України» звернулися до Госпсуду Києва з позовними заявами до «Голден Деррік» про розірвання трьох договорів купівлі-продажу часток, які пізніше суд розірвав.

З метою відновлення участі компанії у спільній діяльності на родовищі та з урахуванням розірвання Господарським судом договорів купівлі-продажу часток 17 квітня прокуратура Києва подала до Госпсуду Києва три позовні заяви про визнання права власності «Надра України» на частки у спільній діяльності, однак у Госпсуді відмовили у задоволенні двох позовних заяв.

У прес-службі відзначають, що після аналізу рішення від 22 червня виявилося, що суд при відмові в задоволенні позову посилається на неправильність обрання компанією способу захисту. Так, суддя Господарського суду Києва вважає, що компанія має право в судовому порядку лише заявляти вимогу про стягнення збитків з «Голден Деррік», а не просити суд визнати за нею право власності.

«На думку компанії, вищенаведений висновок суду є досить спірним, незважаючи на те, що позивач не обмежений у праві на самостійне обрання передбаченого чинним законодавством України способи захисту», - відзначає прес-служба.

При цьому в «Надрах України» сумніваються в можливості реального виконання рішення про стягнення збитків із «Голден Деррік» через багатомільйонні борги, які підтверджуються судовими рішеннями.

«Таким чином, в результаті прийняття Господарським судом Києва рішення про відмову у визнанні права власності на частки у спільній діяльності на Сахалінському родовищі приватна компанія «Голден Деррік» і надалі буде одержувати колосальні прибутки від видобутку газу на Сахалінському родовищі, а держава, якою були витрачені багатомільйонні кошти на розвідку зазначеного родовища, знову нічого не одержить», - заявляють в держкомпанії.

При цьому повідомляється, що «Надра України» мають намір оскаржити в Київському апеляційному господарському суді вищевказані рішення Господарського суду Києва з метою захисту своїх законних прав та інтересів.

Водночас у компанії сподіваються, що розгляд третьої судової справи у Господарському суді Києва, який призначено на 15 липня, і подальше апеляційне провадження щодо оскарження рішень Госпсуду відбудеться з урахуванням інтересів «Надра України».

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» уклала ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво "Надр України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому за одним із договорів компанія повністю розрахувалася, що дозволило розірвати його і повернути активи державі.

26 травня Київський апеляційний госпсуд ухвалив рішення, яким компанія «Голден Деррік» повинна повернути Українському геологічного науково-виробничому центру, дочірньому підприємству держкомпанії «Надра України», 25,3 млн грн за невиконані роботи.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.