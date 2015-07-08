Україні на адаптацію своєї енергосистеми до вимог ЄС потрібно 2 мільярди гривень

Національна енергетична компанія «Укренерго» оцінює вартість адаптації енергосистеми України до вимог Європейського Союзу в 2 млрд грн, йдеться в повідомленні компанії.

При цьому, як зазначають в «Укренерго», паралельна робота енергосистем України, Молдови та Євросоюзу можлива вже наприкінці 2017 року.

«Орієнтовна вартість реалізації заходів щодо приведення умов роботи ОЕС України до загальноєвропейських вимог, відповідно з положеннями програми першочергових організаційно-технічних заходів, затвердженої наказом Міненерго України №840 від 25.11.2014 р., становить близько 2 млрд грн (у цінах станом на грудень 2014 року; за курсом 1 дол. США - 15 грн)», - йдеться в повідомленні «Укренерго».

У компанії також повідомляють, що у вересні-жовтні 2015 року заплановано проведення випробувань енергоблоків ТЕС, що пройшли реконструкцію, з можливістю їх участі в нормованому первинному й автоматичному вторинному регулюванні частоти та потужності.

Читайте такожЕлектроенергію з Хмельницької АЕС будуть експортувати до Європи

«Звертаємо увагу на важливість проведення відповідних заходів, які дозволять успішно завершити випробувальну стадію дослідження синхронного об'єднання української та європейської енергосистем», - підкреслюється в повідомленні «Укренерго».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості має намір протягом двох років створити умови для інтеграції енергосистеми України до ЄС.

За оцінками експертів, обсяг коштів, необхідних для синхронізації енергосистеми України з енергосистемою ЄС, може досягти близько 1 млрд дол.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.