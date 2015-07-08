Кабмін закликав Раду денонсувати угоду з РФ щодо добудови енергоблоків ХАЕС

13:47, 08 липня 2015
Енергетика
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На початку липня Кабінет міністрів України заявив про необхідність за невідкладною процедурою прийняти рішення про денонсацію угоди

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді денонсувати угоди з Російською Федерацією щодо добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Виношу на розгляд уряду рішення про денонсацію угоди з Російською Федерацією про добудову 3-го і 4-го блоків Хмельницької атомної електростанції. Було прийнято закон і ратифіковано угоду. Кабмін прийняв рішення негайно денонсувати угоду з РФ у зв'язку з невиконанням російською стороною своїх зобов'язань, а також скасувати відповідний закон», - сказав Яценюк. При цьому він уточнив, що рішення уряду буде передано Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням посприяти в денонсації угоди з Росією про добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС, оскільки Міністерство закордонних справ блокує ініціативи щодо денонсації угоди.

За словами заступника директора з виробництва НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється в 3,7 млрд євро, включаючи перше завантаження палива на 296 млн євро. На сьогодні готовність енергоблока №3 становить 75%, а блока №4 – 25%.

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14 квітня Котін повідомив, що компанія найбільшого польського бізнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, зацікавлена інвестувати 1,48 млрд євро в добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, покривши 40% вартості проекту в обмін на продаж частини електроенергії на польському ринку.

На початку липня Кабінет міністрів України заявив про необхідність за невідкладною процедурою прийняти рішення про денонсацію угоди.

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