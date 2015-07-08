Переговори про кредити для закачування газу поки не принесли результату - Демчишин

Переговори з донорами про фінансування закачування Україною газу в сховища для проходження опалювального сезону поки що не дали результату, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Був конференц-зв'язок, і він поки що не дав результату, тобто всі розуміють, що є проблема, але поки що рішення немає», - сказав він.

За словами міністра, у переговорах на даний момент беруть участь Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку.

Як повідомляв УНІАН, найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» не зможе самотужки профінансувати закачування природного газу в підземні сховища.

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«Нафтогаз» протягом півроку веде переговори з європейськими партнерами про надання Україні кредиту в обсязі близько 1,5 млрд євро на закупівлю і закачування природного газу, який потім буде використано для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.