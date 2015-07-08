Голова "Нафтогазу" назвав свою зарплату

Про це з посиланням на його ж слова повідомляє прес-служба "Нафтогазу" за матеріалами німецької газети Die Zeit.

На питання, чому він працює не у приватній компанії, де міг би отримувати в багато разів більше, Коболєв відповів: "Ми, українці, зараз маємо останній шанс ґрунтовно змінити нашу країну".

Читайте також"Нафтогаз" оголосив конкурс на заміщення посади керівника "Укрнафти""Якщо процес реформ провалиться і цього разу, то існує величезна небезпека, "що до влади знову прийдуть люди Януковича. А це б означало, що люди, що померли під час революції, віддали свої життя дарма", - сказав він.