"Газпром" розірвав контракт з Saipem на будівництво "Південного потоку"
Компанія-оператор будівництва морської частини газопроводу "Південний потік" - South Stream Transport розірвала контракт з італійською Saipem на будівництво першої нитки морського газопроводу.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на управління інформації ВАТ "Газпром".
"Сьогодні South Stream Transport B. V. поінформувала Saipem S. p.A. про розірвання контракту на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу, укладеного в рамках реалізації проекту "Південний потік" в 2014 році", — йдеться в повідомленні.
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"Найближчим часом South Stream Transport B. V. приступить до переговорів з потенційними підрядниками на укладання першої нитки "Турецького потоку", — зазначає прес-служба.
Раніше УНІАН повідомляв, що «Газпром» вирішив з 1 липня призупинити розширення трубопровідної системи «Південний коридор», за допомогою якої планувалося перекачувати газ для «Турецького потоку».