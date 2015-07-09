"Газпром" розірвав контракт з Saipem на будівництво "Південного потоку"

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на управління інформації ВАТ "Газпром".

"Сьогодні South Stream Transport B. V. поінформувала Saipem S. p.A. про розірвання контракту на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу, укладеного в рамках реалізації проекту "Південний потік" в 2014 році", — йдеться в повідомленні.

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"Найближчим часом South Stream Transport B. V. приступить до переговорів з потенційними підрядниками на укладання першої нитки "Турецького потоку", — зазначає прес-служба.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Газпром» вирішив з 1 липня призупинити розширення трубопровідної системи «Південний коридор», за допомогою якої планувалося перекачувати газ для «Турецького потоку».