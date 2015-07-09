Суд у Румунії заарештував майно і рахунки російського "Лукойла" на 2 мільярди євро

Суд у Румунії за позовом прокуратури наклав арешт на майно та рахунки російської компанії "Лукойл". Загальна вартість заарештованих активів оцінюється у 2 млрд євро.

Як повідомляє Русская служба ВВС із посиланням на прес-службу суду, забезпечувальні заходи стягнуто в рамках розслідування справи про відмивання грошей та ухилення від податків.

У жовтні минулого року румунська поліція вже проводила обшуки на заводі та в офісах компанії Petrotel Lukoil S.A. Тепер прокуратура стверджує, що у неї з'явилися нові підозрювані. До їх складу входять голова компанії та ще п'ять її співробітників.

Читайте такожВ Україні замість російського "Лукойлу" почали працювати австрійські автозаправки

На момент початку розслідування шкода, заподіяна підозрюваними, оцінювалася у понад 200 млн євро, однак тепер у прокуратурі кажуть про мільярди.

"Лукойл" поки ніяк не прокоментував ці повідомлення.