Яценюк хоче створити в Чорнобильській зоні радіологічний заповідник

Державне агентство з управління зоною відчуження має бути ліквідоване до 30-річчя Чорнобильської трагедії, а його місце повинен зайняти Державний концерн по роботі з ядерними матеріалами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході поїздки до Чорнобильської зони.

«Держагентство з управління зоною відчуження має бути ліквідоване. На його місце повинен прийти Державний концерн по роботі з ядерними матеріалами», - сказав він, додавши, що уряд ухвалив рішення про створення робочої групи з даного питання і до 30-річчя трагедії в Чорнобилі буде прийнято відповідні рішення.

За словами Яценюка, до держконцерну повинні увійти всі державні підприємства і компанії зони відчуження, які працюватимуть з ядерними матеріалами, в тому числі й з відпрацьованими ядерними матеріалами.

«На місці самої зони має бути створений радіологічний заповідник. Для цього ми хочемо найняти провідні західні компанії, щоб провести радіологічну оцінку території», - сказав прем'єр-міністр.

«За 30 років занадто багато всього змінилося. Нам потрібно зрозуміти, який стан екологічної ситуації, і підтвердити цей стан екологічної ситуації кращими міжнародними компаніями, щоб експертиза і аналіз екологічної ситуації мали юридичний характер», - додав він.

Також прем'єр повідомив, що уряд прийняв рішення в 2016 році провести велику міжнародну конференцію, присвячену проблемі Чорнобиля.

«Уряд України приймає рішення, щоб наступного року провести велику міжнародну конференцію щодо Чорнобиля. І ті уроки, які здобув світ, ця трагедія, яка стала викликом для всього світу, до них має бути прикута увага всього світу і до міжнародної конференції», - сказав Яценюк.

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За його словами, в 2017 році має бути добудована нова арка, яка накриє зруйнований у 1986 році четвертий блок Чорнобильської АЕС.

Прем'єр-міністр зазначив, що на міжнародній конференції буде порушено питання про фінансування експлуатації цієї арки після 2017 року.