Суд остаточно позбавив компанію Ставицького 19 ліцензій на видобуток нафти і газу

Вищий адміністративний суд України підтвердив рішення суду нижчої інстанції щодо позбавлення права на користування 19 ділянками надр з покладами нафти та газу компанії «Голден Деррік», пов'язаної з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, який перебуває у розшуку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби геології та надр.

«8 липня 2015 року у Вищому адміністративному суді Держгеонадра України остаточно виграла резонансну справу з ТОВ «Голден Деррік» про припинення права підприємства на користування надрами з покладами нафти, природного газу та газу сланцевих товщ. Таким чином, 19 ділянок надр з покладами нафти і газу, які компанія «Голден Деррік» отримала в 2010-2012 роках, повернуті державі», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше екс-міністр екології і природних ресурсів України Ігор Шевченко заявляв, що Міністерство екології та природних ресурсів відкликало 19 із 20 ліцензій на розробку родовищ і збирається виставити їх на повторний конкурс.

У березні 2014 року за результатами перевірки Генеральної прокуратури України Державної служби геології та надр скасувала наказ у частині надання «Голден Деррік» спеціальних дозволів на користування надрами на 16 ділянках та анулювала 3 спецдозволи. Пізніше компанія «Голден Деррік» кілька разів подавала апеляцію, проте остаточне рішення було ухвалене на користь Державної служби геології та надр і оскарженню не підлягає.