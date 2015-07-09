Місце для ядерного палива ЧАЕС почнуть випробовувати в середині 2017 року

Перші випробування сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), в якому передбачається зберігання до 100 років палива перших трьох блоків Чорнобильської атомної електростанції, почнуться в середині 2017 року, сказав журналістам головний інженер проекту Андрій Савін.

«Передбачається, що у другому кварталі 2017 року проводитимуться так звані гарячі випробування з реальним ядерним паливом Чорнобильської АЕС. Після цього відбудуться деякі дозвільні процедури, щоб повною мірою експлуатувати цей об'єкт», - сказав Савін.

За його словами, основні будівельні роботи на об'єкті закінчаться у червні 2016 року. А щоб перевезти все відпрацьоване ядерне паливо з перших трьох блоків Чорнобильської АЕС, буде потрібно близько 9 років.

«Щоб перевезти, обробити і покласти на зберігання на період 100 років все паливо Чорнобильської АЕС, потрібно близько 9 років», - сказав Савін. Він також додав, що на сьогодні вартість проекту оцінюється в 300 млн євро. А джерелом фінансування є кошти міжнародних донорів, у тому числі й ЄБРР. Реалізацією проекту займається американська компанія Holtec. При цьому американські спеціалісти в липні 2014 року зазначали, що зможуть завершити будівництво сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС не раніше листопада 2016 року.

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Проект будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива було розпочато у 2000 році і припинено в 2003 році через будівельні помилки. Спочатку обсяг робіт оцінювався приблизно в 190 млн євро, потім ціна зросла до 255 млн євро.