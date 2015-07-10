Україна за день збільшила імпорт газу через Словаччину майже на 20%

Україна 10 липня збільшила імпорт газу через Словаччину на 18% порівняно з попереднім днем.

Про це "Економічній правді" заявив керівник прес-служби "Укртрансгазу" Максим Білявський.

"Порівняно з попереднім днем, на 18% збільшилась заявка та фактичне надходження природного газу з території Словаччини з 13,6 до 16,5 млн кубометрів на добу", - зазначив він.

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Крім того, у прес-службі "Укртрансгазу" нагадали, що на сьогодні "блакитне паливо" для потреб українських споживачів імпортується тільки через словацький газотранспортний коридор.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз з 1 грудня 2015 року зможе значно збільшити постачання газу до України через Словаччину.

За словами голови "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, оператори газотранспортних систем України і Словаччини знайшли технічне рішення щодо розширення словацького газового коридору в Україну з 1 грудня 2015 року.

Він зазначив, що з 1 грудня технічні можливості імпорту природного газу з ЄС до України через територію Словаччини можуть зрости до 57 млн кубометрів на добу із 40 млн кубометрів на сьогодні.