Нафтогаз запропонував приватним компаніям імпортувати до України газ із ЄС

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» пропонує приватним компаніям скористатися вільними газотранспортними потужностями на кордоні з Європейським Союзом для імпорту природного газу в Україну, йдеться в повідомленні НАК.

Як зазначили в компанії, «Нафтогаз» також готовий обговорити умови використання заброньованих ним потужностей для доставки газу з ЄС до кордонів України.

«Як гарантований постачальник газу для всіх категорій споживачів ми зобов'язані в першу чергу думати про те, щоб в країну були завезені достатні обсяги газу на весь наступний період до кінця наступного опалювального сезону. При цьому «Нафтогаз» жодним чином не має бути єдиним імпортером газу в Україну, це неправильно», - цитує прес-служба «Нафтогазу» голову компанії Андрія Коболєва.

«Ми готові максимально сприяти завезенню приватними постачальниками додаткових обсягів імпортованого газу, необхідних для забезпечення балансу газу країни до кінця наступного опалювального періоду. Просимо бажаючих звертатися до нас», - сказав він.

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У компанії нагадали, що з початку 2015 року 99% газу, що імпортується в Україну, завіз «Нафтогаз».

«При цьому частка «Нафтогазу» у реалізації газу промисловим споживачам, які платять повну ринкову ціну за газ, що імпортується, становила не більш як 30%», - зазначили в компанії.

«Нафтогаз» вважає за доцільне, щоб приватні трейдери, які продають газ промисловості за ринковою ціною, створювали відповідні запаси газу в ПСГ у літній період для покриття потреб своїх клієнтів взимку.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу в Україну не були узгоджені 30 червня під час тристоронніх переговорів у Відні.

Разом з тим, через відсутність коштів удвічі знизився імпорт газу зі Словаччини, а з Угорщини і Польщі зовсім припинився. "Нафтогаз" веде переговори з іноземними банками про надання кредиту на 1 млрд дол. для закупівлі газу.