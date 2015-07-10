Ціни на нафту зростають слідом за фондовим ринком Китаю

На світових торгах у п'ятницю, 10 липня, ціни на нафту ростуть на тлі підйому китайського ринку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,62 - до $59,23 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,56, до $53,34. З початку тижня Brent подешевшала на 2%, а WTI - на 6%.

Китайський фондовий ринок піднявся на 6% за рахунок заходів уряду, який прагне зупинити падіння - ринок за три тижні втратив 30%. Аналітики при цьому відзначають уповільнення зростання китайської економіки.

Читайте такожBloomberg: Від повернення Ірану на нафтовий ринок найбільше постраждає РосіяЦіни на сталь і залізну руду в Китаї на цьому тижні впали до рекордних мінімумів через слабкий попит. Але споживання нафти зростає за рахунок поповнення запасів.

Інша важлива для ринку тема - переговори про ядерну програму Ірану, які не завершилися угодою у встановлений учасниками переговорів строк. Після досягнення домовленості санкції проти Ірану можуть бути зняті і країна збільшить експорт нафти.

У цілому, аналітики не очікують значного зростання цін на нафту в цьому році, так як пропозиція перевищує попит.

Крім того, ринок стежить за ситуацією з борговою кризою в Греції. Афіни в четвер увечері надали кредиторам програму реформ, необхідних для отримання нових кредитів. Інвестори сподіваються, що угода може бути досягнута у вихідні.