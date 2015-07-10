"Чорноморнафтогаз" не може підготуватися до опалювального сезону: немає коштів

У компанії «Чорноморнафтогаз», яка експропрійована Росією в ході окупації Криму, заявили про нестачу коштів для повноцінної підготовки до майбутнього опалювального сезону через колосальні борги кримських споживачів газу, передають "Новини Криму".

Так, для виконання всіх заходів щодо підготовки виробничих об'єктів до осінньо-зимового періоду підприємству необхідно близько 1,9 млрд рублів. Планувалося, що ці кошти будуть отримані від продажу газу споживачам. У той же час, на сьогоднішній день загальна сума заборгованості перед компанією досягла 2,07 млрд рублів, повідомляє прес-служба «Чорноморнафтогазу».

Читайте такожКиїв звернеться до Стокгольмського суду щодо захоплення Росією «Чорноморнафтогазу»При цьому в 2015 році борг споживачів виріс більш ніж в чотири рази: за 2014 рік заборгованість становила 414 млн рублів (рівень розрахунків – 72,6%), за 2015-й – 1,66 млрд рублів (рівень розрахунків – 57,6%).

У цьому зв'язку «Чорноморнафтогаз» домагається стягнення заборгованості в судовому порядку. Зокрема, вже пред'явлено 45 позовних заяв на суму 1,8 млрд рублів, з них задоволено 34 на суму 1,2 млрд рублів. Крім того, у провадженні перебувають ще 11 позовів на 629 млн рублів.

Між тим, рішення судів на користь підприємства, що вступили в силу, не виконуються, заявили в компанії.

«Враховуючи, що відключення боржників призведе до зриву роботи об'єктів життєзабезпечення всього Криму, «Чорноморнафтогаз» змушений фактично безкоштовно кредитувати недобросовісних споживачів, які продовжують безкоштовно використовувати поставлений природний газ у виробничій діяльності, отримувати від неї доходи і при цьому не обмежують себе у витратах», – йдеться в повідомленні компанії.

Таким чином, ситуація, що склалася, негативно впливає на формування бюджету окупованого Криму, а також завдає відчутної шкоди виробничій діяльності «Чорноморнафтогазу», підсумували на підприємстві.