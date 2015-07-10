Міжнародне енергетичне агентство припускає подальше падіння цін на нафту в 2016 році

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує уповільнення зростання світового споживання нафти у 2016 році при її надмірному виробництві, а також вважає можливим подальше зниження цін на даний вид корисної копалини, повідомляє агентство Reuters із посиланням на щомісячний звіт IEA.

Так, за даними агентства, IEA прогнозує уповільнення зростання світового споживання майбутнього року до 1,2 мільйона барелів на добу з очікуваних цього року 1,4 мільйона.

«Ринок, можливо, ще не досяг нижньої точки. Коригування балансу попиту і пропозиції на ринку, що почалося після 60-відсоткового падіння цін минулого року, ще триває і, судячи з останніх подій, захопить значну частину 2016 року», - цитує Reuters звіт IEA.

За даними IEA, США за п'ять місяців 2015 року підвищили видобуток на 1 мільйон барелів на добу порівняно зі зростанням на 1,8 мільйона торік. Зростання видобутку в країнах поза ОПЕК у цілому, на думку IEA, у 2015 році сповільниться до 1 мільйона барелів на добу з 2,4 мільйона у 2014 році, а майбутнього року зростання зупиниться.

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За розрахунками IEA, попит на нафту ОПЕК становитиме цього року 30,3 мільйона барелів на добу, що на 1,4 мільйона нижче за видобуток картелю.

«Картель не збирається зупинятися. Навпаки, провідні виробники на Близькому Сході підтримують рекордні обсяги видобутку, а прогноз зростання видобувних потужностей в Іраку весь час підвищується», - йдеться у звіті.

За даними IEA, у червні Ірак і Саудівська Аравія збільшила видобуток до рекордних обсягів 4,12 і 10,35 мільйона барелів на добу відповідно, а видобуток ОПЕК у цілому зріс до трирічного максимуму 31,7 мільйона барелів на добу.