У Росії кажуть, що сядуть за стіл переговорів з Україною і ЄС щодо газу в кінці вересня

Тристоронні переговори України, ЄС і Росії щодо газу заплановано на кінець вересня цього року.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передають РИА Новости.

"Кінець третього кварталу, кінець вересня", - сказав Новак, відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступна тристороння зустріч щодо газу.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» з 1 липня призупинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу до України не були узгоджені 30 червня під час тристоронніх переговорів у Відні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу до України з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.