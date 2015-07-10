Єврокомісія скликає голів європейських енергокомпаній поговорити про Україну
16:11, 10 липня 2015Енергетика
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У зустрічі, зокрема, візьмуть участь виконавчі директори компаній E. ON, ENGIE, OMV, PGNiG, RWE, ENI, SPP, Statoil
REUTERS
Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович у середу, 15 липня, зустрінеться з керівниками європейських енергетичних компаній для обговорення газових питань, пов'язаних з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з порядку денного роботи Європейської комісії на наступний тиждень.
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У зустрічі, зокрема, візьмуть участь виконавчі директори компаній, як E.ON, ENGIE, OMV, PGNiG, RWE, ENI, SPP, Statoil.
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