Єврокомісія скликає голів європейських енергокомпаній поговорити про Україну

Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович у середу, 15 липня, зустрінеться з керівниками європейських енергетичних компаній для обговорення газових питань, пов'язаних з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з порядку денного роботи Європейської комісії на наступний тиждень.

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У зустрічі, зокрема, візьмуть участь виконавчі директори компаній, як E.ON, ENGIE, OMV, PGNiG, RWE, ENI, SPP, Statoil.