Україна і країни ЄС зробили черговий крок до зменшення залежності від "Газпрому"

15 країн Євросоюзу та Енергетичного співтовариства країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи, у тому числі Україна, у п’ятницю, 10 липня, у хорватському Дубровнику підписали Меморандум про взаєморозуміння задля створення інтегрованого ринку газу.

Про це повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Як зазначають у повідомленні, меморандум про взаєморозуміння має сприяти інтеграції газового ринку та диверсифікації джерел постачання блакитного палива.

Підписанти "домовилися працювати разом, щоб прискорити будівництво відсутніх ланок газової інфраструктури і для вирішення решти технічних і нормативних питань, які перешкоджають безпеці поставок, та для розвитку повністю інтегрованого і конкурентного енергетичного ринку в регіоні".

Також робота концентруватиметься не лише на будівництві нових газопроводів, а й на ефективному використанні існуючої інфраструктури, наприклад, для забезпечення реверсних можливостей, йдеться у повідомленні. Як пріоритетні були визначені, зокрема, такі проекти, як Трансадріатичний газопровід, термінал скрапленого газу в Хорватії та інші, які допоможуть диверсифікувати джерела поставок.

"У кінцевому рахунку кожна держава-член в регіоні повинна мати доступ принаймні до трьох різних джерел газу", - зазначили у Єврокомісії.

Меморандум про взаєморозуміння та План дій були підписані віце-президентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем, єврокомісаром з питань кліматичних змін та енергетики Мігелем Аріасом Каньєте та міністрами енергетики 15 європейських країн, у тому числі України, Австрії, Греції, Угорщини, Італії, Румунії та Словаччини.

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Як зазначив Шевчович, поліпшення інфраструктури через реалістичні проекти, за його словами, має вирішальне значення, зокрема, для зміцнення стійкості регіону перед збоями в постачанні".

У свою чергу Аріас Каньєте назвав регіональне співробітництво "наріжним каменем" за для тіснішої інтеграції енергетичних ринків з метою гарантування безпеки енергопостачань і забезпечення доступних цін для споживачів у регіоні.