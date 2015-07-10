ЗМІ: кандидатом на посаду голови "Укрнафти" обрали британця

Як повідомив Апостроф з посиланням на джерело, знайоме з результатами засідання, це британець Марк Роллінз.

"Засідання комітету відбулося сьогодні ввечері. Вибрано одного з двох кандидатів - Марка Роллінза", - повідомило джерело.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливе призначення на посаду голови "Укрнафти" російського бізнесмена Євгена Чічваркіна, що проживає в Лондоні. До цього він працював в нафтовому бізнесі. Сам Чичваркін підтвердив, що йому надійшла така пропозиція.

Читайте такожЗМІ: У "Нафтогазі" заявляють, що Чичваркіна запропонували на посаду голови "Укрнафти" з АППроте пізніше міністр економіки Айварас Абромавічус написав в Твіттер, що обраний нацкомісією кандидат дійсно іноземець, але не Чичваркін.

Пройшов Номінаційний Комітет з призначенням керівника Укрнафти. Одноголосно відібрали класного професіонала. Іноземця. Не Чічваркіна. — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 10 липня 2015

Інформацію про те, що кандидат є громадянином Великобританії, і це не Чичваркін підтвердили BBC Україна в "Нафтогазі".

Роллінз - президент "Бі Джі Казахстан", яка є частиною "Бі Джі Груп", провідної міжнародної енергетичної компанії, що спеціалізується на діяльності, пов'язаної зі всім циклом виробництва природного газу. Він відповідає за всю діяльність Бі Джі Груп у Центральній Азії.

Роллінз також удостоєний ступеня доктора технічних наук Оксфордського університету в 1989 році і ступеня магістра в галузі математики Кембриджського університету в 1985 році.

Відібрана кандидатура буде розглянута для призначення на засіданні зборів акціонерів компанії 22 липня.

"Укрнафта" є найбільшою нафтогазовидобувною компанією України. Частка ПАТ "Укрнафта" в видобутку нафти та газового конденсату в Україні становить 68%, в видобутку газу - 11%.