Головою "Укрнафти" за підсумками конкурсу обрано громадянина Великої Британії - "Нафтогаз"

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв'язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України», 10 липня відбувся фінальний етап конкурсного відбору на заміщення посади голови правління ПАТ «Укрнафта» .

"Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (Номінаційний комітет КМУ) обрав переможцем конкурсу громадянина Великої Британії, який займав керівні посади у найбільших нафтогазових компаніях світу. Загальний досвід роботи обраного кандидата на керівних посадах у нафтогазовій галузі становить більше 25 років", - зазначається у повідомленні.

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Кандидатуру переможця буде подано на затвердження загальних зборів акціонерів Укрнафти, які відбудуться 22 липня 2015 року.

Загалом у конкурсному відборі взяло участь більше 80-ти претендентів з України, Великої Британії, США, Румунії, Єгипту, Марокко, Грузії, Норвегії та Данії, додали в "Нафтогазі".

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами джерел, знайомих з результатами засідання, головою правління ПАТ "Укрнафта" обраний британець Марк Роллінз.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливе призначення на посаду голову "Укрнафти", що проживає в Лондоні російського бізнесмена Євгена Чічваркіна. До цього він працював в нафтовому бізнесі. Сам Чичваркін підтвердив, що йому надійшла така пропозиція.