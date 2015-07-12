ІС: армія отримала перші 10 тисяч тонн "палива Курченка"

Про це повідомляє сайт Інформаційне опір.

"Сьогодні – чергова подія у забезпеченні Збройних сил пально-мастильними матеріалами, яка змогла відбутися завдяки принциповій антикорупційній позиції міністра оборони Степана Полторака і Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони", - заявив заступник міністра оборони України Юрій Гусєв під час передачі палива однієї з військових частин.

"Ми закупили сьогодні дизель для Збройних сил за ціною 19 104 грн за тонну, що в перерахунку на літр становить близько 16 грн за літр. Що є на сьогодні найкращою ціною, і що змогло відбутися завдяки відсутності корупції і повного взаємодії між різними гілками влади", - зазначив заступник міністра.

Читайте такожДепутати звинувачують чиновників СБУ в "кришуванні" контрабанди палива в Україну"Головне, на що ми звертаємо увагу – що "Укртранснафтопродукт" почав постачати нафтопродукти Міністерству оборони, але на платній основі, власне, підтверджуючи, що у них на балансі ці нафтопродукти є, і вони виконують рішення суду, згідно якого зберігають та реалізовують дані нафтопродукти", - заявив під час передачі палива секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник.

Депутат висловив сподівання, що "сьогоднішня подія позитивно вплине на всіх в сесійній залі, і буде все-таки прийнятий законопроект, який дозволить на безоплатній основі протягом поточного бюджетного року передати всі нафтопродукти Збройним силам України. Йдеться про мільярд гривень!".

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроект Сергія Пашинського і Івана Винника про передачу конфіскованого "палива Курченка", яке за рішенням суду для відповідального зберігання та реалізації передано ДК "Укртранснафтопродукт", у вигляді активу Збройним силам України.