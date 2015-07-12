ІС: армія отримала перші 10 тисяч тонн "палива Курченка"
Державне підприємство «Укртранснафтопродукт» початок відвантажувати військовим частинам Збройних сил України перші 10 тисяч тонн палива за найнижчими цінами.
Про це повідомляє сайт Інформаційне опір.
"Сьогодні – чергова подія у забезпеченні Збройних сил пально-мастильними матеріалами, яка змогла відбутися завдяки принциповій антикорупційній позиції міністра оборони Степана Полторака і Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони", - заявив заступник міністра оборони України Юрій Гусєв під час передачі палива однієї з військових частин.
"Ми закупили сьогодні дизель для Збройних сил за ціною 19 104 грн за тонну, що в перерахунку на літр становить близько 16 грн за літр. Що є на сьогодні найкращою ціною, і що змогло відбутися завдяки відсутності корупції і повного взаємодії між різними гілками влади", - зазначив заступник міністра.
Читайте такожДепутати звинувачують чиновників СБУ в "кришуванні" контрабанди палива в Україну"Головне, на що ми звертаємо увагу – що "Укртранснафтопродукт" почав постачати нафтопродукти Міністерству оборони, але на платній основі, власне, підтверджуючи, що у них на балансі ці нафтопродукти є, і вони виконують рішення суду, згідно якого зберігають та реалізовують дані нафтопродукти", - заявив під час передачі палива секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник.
Депутат висловив сподівання, що "сьогоднішня подія позитивно вплине на всіх в сесійній залі, і буде все-таки прийнятий законопроект, який дозволить на безоплатній основі протягом поточного бюджетного року передати всі нафтопродукти Збройним силам України. Йдеться про мільярд гривень!".
Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроект Сергія Пашинського і Івана Винника про передачу конфіскованого "палива Курченка", яке за рішенням суду для відповідального зберігання та реалізації передано ДК "Укртранснафтопродукт", у вигляді активу Збройним силам України.