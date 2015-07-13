Ціни на нафту падають через очікування угоди Заходу з Іраном

Світові ціни на нафту знижуються на тлі заяв про те, що угоду щодо іранської ядерної програми підпишуть найближчим часом, пише Газета.Ru.

Зокрема, на 8.05 за київським часом вартість серпневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опустилася на 1,92%, до $57,60 за барель.

На цю годину нафта марки WTI з постачанням у серпні подешевшала на 1,63%, до $51,88 за барель.

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Зниженню світових цін на нафту також сприяють ситуація на китайському фондовому ринку і побоювання інвесторів щодо виходу Греції з єврозони.