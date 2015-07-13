Україна збільшила запаси газу ще на 207 мільйонів кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 4 по 13 липня збільшилися на 1,7%, або на 207 млн кубометрів, - до 12,3 млрд кубометрів, йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи України - компанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, добовий обсяг закачування природного газу у сховища за звітний період збільшився до 40 млн куб. м з 30 млн куб. м у попередні дні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році запланований на рівні 8,688 млрд кубометрів.