Порошенко підписав закон про прозорість у видобувних галузях

Президент Петро Порошенко підписав закон про забезпечення прозорості у видобувних галузях, який, зокрема, зобов'язує газовидобувні компанії публікувати свої доходи від розробки родовищ і розміри сплачених податків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Сам документ, як відзначають в Адміністрації президента, було прийнято Верховною Радою 16 червня 2015 року.

«Зокрема, закон зобов'язує користувачів надр і власників спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами надавати і оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом міністрів», - йдеться в повідомленні.

Також, відповідно до закону, органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр, мають надавати і публікувати інформацію про стан родовищ.

Читайте такожУкраїна може знизити ренту на видобуток газу і нафти до 35%

Законом доручається Кабміну протягом 2-х місяців з дня набрання чинності документа затвердити порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях, забезпечивши перехід на звітність надрокористувачів в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

Довідка УНІАН. Ініціатива прозорості видобувних галузей - це незалежний і добровільно підтримуваний на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 46 країнах світу. Однією з головних вимог даної ініціативи є підготовка щорічного звіту про платежі, які здійснюють компанії, та доходи, пов'язані з розробкою національних природних ресурсів.