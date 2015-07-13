Компанія Фірташа значно збільшила свою частку в "Сумигазі"

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» - збільшила свою частку в газопостачальному підприємстві «Сумигаз» до 46,64% із 25,78%.

Про це йдеться в повідомленні «Сумигаз» у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як наголошується в повідомленні, пакет акцій компанії «Сток Холдер» скоротився до 0% із 20,85%.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку липня 2015 року стало відомо, що «Газтек» збільшив свою частку в газопостачальному підприємстві «Рівнегаз» до 47,75% із 31,67%.

«Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим із ним структурам належать пакети акцій у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріжгаз" та ін.

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Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, що низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

Підприємство з газопостачання та газифікації «Сумигаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Сумській області. 25% акцій «Сумигазу» належать НАК «Нафтогаз України».