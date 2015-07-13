ОПЕК збільшила видобуток нафти і очікує зростання попиту - ринки відреагували зниженням цін

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку на тлі доповіді Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), а також в очікуванні успішного завершення переговорів щодо ядерної програми Ірану, що в підсумку може призвести до зростання надлишку "чорного золота" на ринку, свідчать дані торгів.

Станом на середину дня вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,89% - до 58,45 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на WTI опускалася на 0,7% - до 52,37 долара за барель, повідомляє Прайм.

Сьогодні ОПЕК повідомила, що картель у червні збільшив видобуток нафти на 283 тисячі барелів на день - до 31,38 мільйона барелів. Таким чином, у червні ОПЕК знову перевищила власну заявлену квоту видобутку (30 мільйонів барелів на день). Видобуток Саудівської Аравії в червні зріс у місячному вираженні на 230,9 тисячі барелів — до 10,564 мільйона, в Іраку - на 303 тисячі, до 3,591 мільйона.

Крім того, ОПЕК збільшила прогноз світового попиту на нафту в 2015 році на 100 тисяч барелів на день - до 92,61 мільйона барелів на день; попит на нафту в 2016 році буде на рівні 93,94 мільйона барелів на день. Таким чином, зростання попиту на нафту наступного року прискориться і становитиме 1,34 мільйона барелів на день проти 1,28 мільйона барелів на день в 2015 році (порівняно з 2014 роком).

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"Шістка" міжнародних посередників (Великобританія, Німеччина, Китай, Франція, Росія, США) та Іран працюють над підсумковою угодою щодо ядерної програми Тегерана. Раніше повідомлялося, що сторони сподіваються досягти угоди до 13 липня. Високопоставлений іранський дипломат заявив агентству Рейтер, що угода буде укладена, але попередив, що переговори завершаться у понеділок або у вівторок.

На думку аналітиків, Іран зможе істотно збільшити експорт не раніше 2016 року, але зростання приблизно на 200 тисяч барелів на добу буде можливе невдовзі після скасування санкцій. На світовому ринку зараз існує надлишок понад 2,5 мільйона барелів на добу. "Можлива ядерна угода з Іраном може обмежити потенціал зростання (цін - ред.)", - заявив аналітик Commerzbank Карстен Фріч (Carsten Fritsch) агентству.