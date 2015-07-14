США переконуватимуть сусідів України збільшувати реверс газу

США з метою забезпечення енергетичної безпеки України переконуватиме своїх східноєвропейських партнерів збільшувати реверс газу, заявив віце-президент США Джо Байден на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні.

«Ми працюємо з Україною для забезпечення її безпеки, енергетичної безпеки. Перед лицем Росії, яка припинила поставки газу в минулому році, ми працюємо дуже тісно. Прем'єр-міністр (Арсеній Яценюк - УНІАН) не дасть збрехати, ми працюємо дуже інтенсивно з східноєвропейськими лідерами з метою переконати сусідів України збільшити реверсні поставки газу в країну», - сказав він.

За словами Байдена, США й надалі сприятимуть збільшенню обсягу реверсу.

«Ми продовжимо намагання максимізувати ці поставки», - зазначив віце-президент США.

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Як повідомляв УНІАН, оператор газотранспортної системи України - держкомпанія «Укртрансгаз» подала російському «Газпрому» заявку на отримання шипер-кодів (shipper code pairs) для тестування роботи газового інтерконектора з Угорщиною за новою угодою, що дає змогу здійснювати так званий віртуальний реверс газу і ліквідувати посередництво «Газпрому».

Крім того, Україна розраховує до кінця поточного року домовитися про відкриття ще одного реверсного потоку газу в країну – з Румунії, яка в 2016 році може отримати профіцит палива і торгувати ним.

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо напочатку червня підтвердив наміри своєї країни зберегти обсяги реверсних поставок газу до України.