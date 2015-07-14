"Чорне золото" дешевшає в очікуванні повернення на ринок іранської нафти

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,56 до $57,29 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,71 до $51,49, повідомляє Рейтер.

За повідомленням іранського інформаційного агентства Fars, вранці у вівторок учасники переговорів почнуть остаточне обговорення угоди, яка звільнить Іран від санкцій в обмін на обмеження ядерної програми.

"Угоди буде досягнуто найближчим часом, і очевидно, що Іран готується надолужити згаяне і знову заявити про себе як про великого постачальника нафти", - сказав юрист в Лондоні Сарош Зайвала, що спеціалізується на санкціях.

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На думку аналітиків, Ірану потрібно буде багато місяців для повного відновлення експорту, але навіть невелике підвищення здатне викликати падіння цін на нафту, оскільки пропозиція на світовому ринку вже перевищує попит на 2,5 мільйона барелів на добу.

"Ми очікуємо подальшого падіння цін, якщо на ринок почне надходити іранська нафта", - написав у звіті аналітик Phillip Futures Деніел Енг.

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З іншого боку, аналітики прогнозують уповільнення економічного зростання Китаю, яке буде супроводжуватися зниженням попиту на нафту.