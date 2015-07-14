Chevron припиняє свою діяльність в Україні

Українське представництво корпорації Chevron - "Шеврон Юкрейн Б. В." оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

Згідно з повідомленням представництва в газеті "Урядовий кур'єр", відповідне рішення було ухвалене радою директорів "Шеврон Юкрейн Б. В." 2 липня 2015 року. Інших подробиць у повідомленні не вказано.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка мала намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни. Вона займається розробкою Олеської площі, де планує вести видобуток сланцевого газу. Угоду було підписано з компанією «Надра Олеська», 90% якої належить держпідприємству «Надра України».

У кінці 2014 року екс-заступник голови Адміністрації президента Валерій Чалий повідомив, що Chevron планує в односторонньому порядку покинути проект, але Chevron назвав такі заяви передчасними.