"Нафтогаз" зібрався імпортувати зріджений газ із Грузії

У понеділок, 13 липня, у рамках першого Американо-українського бізнес-форуму, який відбувся у Вашингтоні, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підписав з представниками американської компанії Frontera Resources Corporation Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Згідно з Меморандумом, сторони домовилися співпрацювати у сфері інвестування в розвідку і розробку нафти і газу в Україні, а також реалізації проекту імпорту LNG з потужностей американської компанії в Грузії.

«Підтверджені запаси природного газу компанії в Грузії становлять близько 300 млрд куб. м», - зазначають у повідомленні.

Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діє протягом двох років.

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Frontera Resources Corporation – міжнародна компанія, що займається розвідкою і видобутком газу і нафти, була заснована в 1996 році. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив видобутку вуглеводнів на ринках країн Східної Європи, які відносяться до Чорноморського басейну.