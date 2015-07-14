ЄБРР надасть Україні $300 мільйонів кредиту для закупівлі європейського газу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть близько 300 млн доларів кредиту для підтримки України в питанні постачання газу з Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер під час брифінгу в Харкові.

“Що стосується поставок газу, ми ведемо переговори на цю тему. Ми розглядаємо допомогу в фінансуванні в розмірі 250-300 млн доларів і активно співробітничаємо з цього питання, щоб у зимовий період у нас не було проблем. Це буде кредитний інструмент”, - наголосив Аджунер.

Читайте такожУкраїна хоче ліквідувати посередництво Газпрому в реверсі газу з Угорщини

Як повідомляв УНІАН, 2 липня президент ЄБРР Сума Чакрабарті повідомив журналістам у Києві, що банк готовий надати підтримку Україні в організації поставок газу з ЄС.

«Торік ми надали підтримку в організації реверсу зі Словаччини. В цьому році ми зацікавлені взяти участь у таких проектах спільно з іншими міжнародними інституціями, наприклад, Світовим банком, щоб допомогти організувати поставку газу з ЄС», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу в Україну не були узгоджені під час тристоронніх переговорів у Відні.

Разом з тим, через відсутність коштів удвічі знизився імпорт газу зі Словаччини, а з Угорщини і Польщі зовсім припинився. "Нафтогаз" веде переговори з іноземними банками про надання кредиту на 1 млрд дол. для закупівлі газу.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 травня 2015 року загальний розмір зобов'язань банку з надання коштів в Україні досягнув 10,94 млрд євро в рамках 343 проектів.